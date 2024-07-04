Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Kamyonun Çarptığı Direk İşçiyi Ağır Yaraladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kamyonun çarpması sonucu kırılan telefon hattına ait tahta direkte çalışma yapan işçi, direğin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İşçi hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da kamyonun çarpması ile bir kısmı kırılan telefon hattına ait tahta direkte çalışma yapan işçi Tuğrul Arslan (27), direğin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Tacin Mahallesi Tacin Caddesi'nde meydana geldi. İşçi Tuğrul Arslan, kamyon çarpması ile bir kısmı kırılan 8 metre uzunluğundaki telefon hattına ait tahta direği yerinden sökmek için mesai arkadaşları ile çalışma başlattı. Arslan'ın, önce direğe bağlı telefon hattı kablolarını çıkartmak istediği sırada direk üzerine devrildi. Direğin altında kalan Arslan, başından yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla kurtarılan Arslan, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı anlatan mesai arkadaşı Şammaz Yılmaz, "Direğin bir kısmı, kamyon çarpması sonucu kırılmış. Arkadaşımız da kabloyu çekerken direk üzerine düştü ve kafasından yaralandı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aksaray İş Kazası Kaza Yaşam Güncel Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title