Aksaray'da Kamyonetin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Aksaray-Ankara kara yolunda kamyonetin çarptığı Neşet T, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.
Aksaray'da kamyonetin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bayram Çelebi (71) idaresindeki 68 ACG 498 plakalı kamyonet, Aksaray- Ankara kara yolunun 30. kilometresinde yol kenarında yürüyen Neşet T'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Neşet T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücü Çelebi'yi, Sapmaz köyündeki evinde gözaltına aldı.
Kayseri'de yaşayan Neşet T'nin, 7 Nisan'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'a yürüyerek gideceğini belirttiği öğrenildi.