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Aksaray'da Kamyonetin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi Emine Yaldır'a kamyonet çarptı. Yaldır hayatını kaybetti, 4 promil alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı.

AKSARAY'da yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi Emine Yaldır'a (70), kamyonet çarptı. Yaldır hayatını kaybetti, 4 promil alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Karkın köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yaldır'a, M.A. (55) yönetimindeki 68 HU 345 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yaldır, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi sonrası kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emine Yaldır, kurtarılamadı. 4 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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