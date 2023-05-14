Aksaray'da kamyonetin bariyere çarptığı kazada 10 kişi yaralandı
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Aksaray'da kamyonetin bariyere çarpması sonucu 8'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Aksaray'da kamyonetin bariyere çarpması sonucu 8'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Salih Durmaz (42) idaresindeki 06 BT 7755 plakalı kamyonet, Aksaray-Adana kara yolu Karacaören köyü yakınlarında bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyonetin kasasındaki aynı aileden Zini (27), Şehribah (35), İbrahim (4), Reyhan (3), Zeynep (3), Gurbet (10) Nazlı (1), Rojbin (6), Eyyüp (12) ile Müslüm Durmaz (7) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel