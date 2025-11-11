Aksaray'da Kaçak Ürün Operasyonu: 4 Gözaltı

Aksaray'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 bin 308 litre karışımlı akaryakıt, 41 cep telefonu, 1670 elektronik sigara, 14 bin 882 elektronik sigara kiti, 7 bin 690 paket sigara, 10 bin 158 puro, 68 ton nargile tütünü, 1,8 ton kıyılmış tütün, çeşitli kaçak emtia ile sahte ve etil alkol ele geçirildi.

Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.