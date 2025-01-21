Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan Kişi Gözaltına Alındı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, saman balyalarıyla gizlenmiş bir alanda kaçak kazı yapan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde saman balyalarıyla gizlediği alanda kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Eşmekaya beldesinde kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheli, saman balyalarıyla etrafını çevirerek gizlediği tünelin içinde kaçak kazı yaparken yakalandı.
Kazı alanında dedektör, görüntü ünitesi, 3 dedektör arama başlığı, arama çubuğu, ara bağlantı kablosu, şarj adaptörü, 2 bakır çubuk ve 6 alüminyum çubuğu ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.