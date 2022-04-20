Aksaray'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek

Aksaray'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Aksaray'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkır köyünde devriye görevi yaparken yol kenarında hareketsiz yatan şahini gördü.

Kanadından yaralandığı için uçamayan şahinin yaşadığını anlayan ekipler, durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı şahini tedavisi için Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü

Şahinin tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacağı öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Ortaköy, Aksaray, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title