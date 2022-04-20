Aksaray'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek
AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Aksaray'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkır köyünde devriye görevi yaparken yol kenarında hareketsiz yatan şahini gördü.
Kanadından yaralandığı için uçamayan şahinin yaşadığını anlayan ekipler, durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaralı şahini tedavisi için Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü
Şahinin tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacağı öğrenildi.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel