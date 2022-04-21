Aksaray'da jandarma ramazan yardım kolisi dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da jandarma ramazan yardım kolisi dağıttı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray'da jandarma ramazan yardım kolisi dağıttı

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla 198 aileye yardım kolisi dağıttı.

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla 198 aileye yardım kolisi dağıttı.

Vali Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı avlusunda düzenlenen törende, ramazan ayları birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en güzel örneklerinin verildiği bir ay olduğunu söyledi.

Kentte hep birlikte güzel işlere imza attıklarını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"İnşallah bayram öncesinde 10 bin çocuğa bayramlık dağıtacağız. Üniversiteyi gurbette okuyan 6 bin öğrencimizi hazırladığımız projeyle ailelerle buluşturuyoruz. Hem çocuklarımız aile sıcaklığını yaşıyor hem de güzel hikayeler biriktiriyor. Dünyada bu kadar olumsuzluğun yayıldığı bir ortamda Aksaray'da iyilik meşalesini yakmak, vatan aşığı insanların şiarıdır. Bizler sizinle gurur duyuyoruz. Sizler Türk bayrağının dalgalandığı her yerdesiniz. Bizler geceleri evimizde rahat uyurken vatanımızı ve bayrağımızı koruyorsunuz. Çok fedakarca çalışıyorsunuz. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız."

Yapılan duanın ardından yardım kolilerini taşıyan araçlar ailelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Bayram, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title