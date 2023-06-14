Aksaray'da Jandarma Komandolarının Gururlandıran Gösterisi

Aksaray'da komandolardan gururlandıran gösteri

AKSARAY - Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıldönümü nedeniyle Aksaray meydanda gösteri yapan jandarma komandolar herkesi büyüledi.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gösteri düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği, gösterisiyle herkesi büyüledi. Tüfek gösterisi, yürüyüş ve çeşitli gösterilerle vatandaşlara unutulmaz bir sahne sergileyen komando ekipleri vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Gösterilerin ardından Aksaray caddelerinde uygun adımla yürüyüp "Her Türk asker doğar" sloganlarıyla duygulu anlar yaşattı. Kaldırımlarda komando ekiplerinin geçişini izleyen 7'den 70'e tüm vatandaşlar fotoğraflar çekerek anı ölümsüzleştirdi.