Aksaray'da Jandarma Komandoları Orman Yangınlarına Karşı Denetim Yapıyor

Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınlarına yönelik Aksaray'da ormanlık alanlarda hem havadan hem de karadan denetim yapan jandarma komandolar oluşabilecek orman yangınlarına karşı teyakkuzda bekliyor.

Ülke genelinde son günlerde yaşanan orman yangınlarına karşı teyakkuza geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, komando ekipleriyle birlikte ormanlık alanlarda hem havadan hem de karadan denetim yapıyor. Orman yollarında görev alan jandarma trafik ve asayiş ekipleri araç ve yayaları denetlerken, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi dron ile havadan, komando ekipleri ise ormanlık alanda yaya olarak denetim yapıyor. Şehir genelinde olmak üzere özellikle Hasan Dağı bölgesinde ormanlık alanlarda denetim yapan ekipler, hemen her gün denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Hafta içi ve özellikle hafta sonları gece gündüz orman yangınlarına karşı teyakkuzda olan jandarma ekipleri, ormanlık alanda piknik yapan veya gezen vatandaşları da yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında uyarıyor. Piknik için yakılan ateşlerin söndürülmesi gerektiğine ve çok dikkatli olunması gerektiğini anlatan komando ekipleri, orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını, mangal ateşinin söndüğünden emin olmadan alandan ayrılmamalarını, sigara izmariti, cam veya pet şişe gibi yakıcı/yanıcı özelliği bulunan maddeleri ormanlık alanda bırakmamaları konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, ilimizde herhangi bir orman yangınının meydana gelmemesi ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY