Aksaray'da Jandarma Ekipleri Yaya Önceliği Uygulaması Yaptı

Aksaray'da yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi ve trafik bilincinin artırılması amacıyla jandarma ekipleri "Yaya Önceliği" uygulaması yaptı.

Yaşanan trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ekipleri, ilçe, belde ve köy yallarında bulunan yaya geçitlerinde "Yaya Önceliği" uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda karşıda karşıya geçmek isteyen yayalara öncelik tanınırken, yolda görev alan trafik jandarması araçları durdurarak yayalara geçiş hakkı verdi. Özellikle her hangi bir trafik işaretinin olmadığı yollarda denetim ve uygulama yapan trafik jandarması ekipleri, uygulama esnasında durdurdukları araç sürücülerine de yaya önceliği bilgilendirmesi yaptı. Yayaların her hangi bir trafik ışıklandırma sisteminin olmadığı yollarda geçiş öncelik hakkı olduğunu anlatan trafik jandarması ekipleri, ilçe, belde ve köy yollarında hız sınırı hatırlatması yaptı. - AKSARAY