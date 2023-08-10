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Aksaray'da İşçi Köpek Saldırısına Uğradı

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Aksaray'da bir fabrikada çalışan işçi, evine giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da bir fabrikada çalışan işçi Gökhan Kemal Bozlak (30 ) işten evine giderken sahipsiz 2 köpeğin saldırıp ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5372 Sokak meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çalışan Gökhan Kemal Bozlak, işçi servisinden inip evine gitmek istediği sırada sahipsiz iki köpeğin saldırısına uğradı. Komşularının müdahalesiyle köpeklerin elinden kurtulan, sağ bacak ve kalçasından ısırma sonucu yaralanan Bozlak, ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köpeklerin iki bölgeden uzaklaştığı belirtildi. (DHA) FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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