Aksaray'da iş yerinden laptop çalan zanlı tutuklandı
Aksaray'da bir cep telefonu mağazasından laptop çalındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, Kayseri'de yakalanarak tutuklandı.
Aksaray'da iş yerinden laptop çaldığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Taşpazar Mahallesi'ndeki cep telefonu mağazasından laptop çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.T. (19) olduğunu belirledi.
Harekete geçen polis, şüpheliyi Kayseri'de saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.