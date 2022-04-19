Aksaray'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir iş yerinden elektrikli dinamo ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinden 15 dinamo ve 2 güvenlik kamerası kayıt cihazının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin A.K. (22), N.A. (26), B.A. (18) ve F.İ. (18) olduğu belirlendi.

Gülağaç ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli saklandıkları yerde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A, F.İ. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.K. ve N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.