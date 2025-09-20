Haberler

Aksaray'da İnşaatta Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti

Aksaray'da inşaatın 4. katından düşen 64 yaşındaki kalıp ustası Mahmut Ünsal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AKSARAY'da çalıştığı inşaattın 4'üncü katından düşen kalıp ustası Mahmut Ünsal (64), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Mahmut Ünsal, çay molası sonrası 4'üncü katta bulunan kalıpları sökerken dengesini kaybedip düştü. İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde kalan Ünsal, ağır yaralandı. Ünsal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünsal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
