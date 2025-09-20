Haberler

Aksaray'da İnşaatta Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti

Aksaray'da İnşaatta Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir inşaatın 4'üncü katından düşen 64 yaşındaki kalıp ustası Mahmut Ünsal, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

AKSARAY'da çalıştığı inşaattın 4'üncü katından düşen kalıp ustası Mahmut Ünsal (64), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Mahmut Ünsal, çay molası sonrası 4'üncü katta bulunan kalıpları sökerken dengesini kaybedip düştü. İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde kalan Ünsal, ağır yaralandı. Ünsal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünsal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arka Sokaklar'da büyük sürpriz: Efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu

Arka Sokaklar'da efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz

Köye gelenleri şaşırtan sistem: İçeridekileri ikram ediyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.