Aksaray'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan 51 yaşındaki Kadir Köksal, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Köksal, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aksaray'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Kadir Köksal (51), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Köksal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köksal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
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