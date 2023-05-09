Aksaray'da inşaat halindeki binadan düşen işçi öldü

Aksaray'da çalıştığı inşaat halindeki binanın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'nde iki katlı inşaatın boya işini yapmak için iskeleye çıkan 48 yaşındaki Tuncay Çelik, dengesini kaybederek düştü.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.