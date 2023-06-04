Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hatice Sungur (28) idaresindeki 68 DD 491 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında Ömer Erdem (50) yönetimindeki 01 BA 789 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Sungur, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sungur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.