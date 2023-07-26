Aksaray'da İki Grup Arasında Kavga: 5 Kişi Yaralandı

Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada taş ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada taş ve yumruklar havada uçuştu. 5 kişinin yaralandığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Önce sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Yumrukla saldıran şahıslar daha sonra ellerine geçirdikleri taşları birbirlerine fırlattı. Yerden büyük taşı alan bir gencin diğer arkadaşlarının yumruklayarak aralarına aldığı gence vurması da dikkat çekti. Yaşanan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların da şahısları ayırmak yerine film izler gibi kavgayı izlemesi dikkat çekti. Kavgada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. - AKSARAY