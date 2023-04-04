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AKSARAY'DA İETT OTOBÜSÜ TRAMVAYA ÇARPTI

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FATİH Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı.

FATİH Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı.

Kaza öğle saatlerinde Aksaray viyadük altında meydana geldi. Aksaray'dan Vatan caddesi istikametine giden İETT otobüsü duramayarak

Millet caddesine doğru ilerleyen tramvaya yandan çarptı. Kazada İETT otobüsünün ön bölümünde hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. İETT otobüsünün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aksaray İETT Güncel Haberler

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