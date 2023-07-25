Aksaray'da Hurdacı Deposunda Yangın ve Patlama

Önce alev alev yandı, sonra bomba gibi patladı... O anlar kamerada

Paniğe neden olan patlama anbean kameraya yansıdı

AKSARAY - Aksaray'da hurdacı deposunda çıkan yangında depodan alevler yükselirken, bir süre sonra yaşanan patlama ve panik anları anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi Eski Sanayi Sitesi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eski sanayi sitesi içerisinde bulunan M.D. isimli vatandaşa ait hurdacı deposunda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede depoyu sararken alevler yüksek saç ile çevrili depodan yükseldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmek için içeri girmek istedi. Büyük ve demir kapının kapalı olması üzerine itfaiye ekipleri kapı açma çalışması yaparken, alevleri yükseldiği depo aniden patlama yaşandı. Patlama anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bomba etkisi oluşturan patlamayla birlikte kapı açma çalışması yapan itfaiye ve çevredeki vatandaşlar panikle oradan uzaklaştı. Panik anlarının da kameraya yansıdığı yangında hurda deposunun kapısı vatandaşlarında yardımı ile açıldı. Güvenlik önlemleri altında içeriye giren itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme işleminin ardından inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri patlamanın yangında alevler içinde kalan araç LPG tankından kaynaklandığını tespit etti. Şans eseri yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.