Aksaray'da Hortum Sera ve Sebze Bahçelerine Zarar Verdi
Aksaray'da aniden çıkan hortum, bölgedeki sebze bahçeleri ve seralara zarar verdi. Hortumun yüksekliği cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AKSARAY'da aniden çıkan hortum sera ve sebze bahçelerine zarar verdi. Yüzlerce metre yükseğe çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkeze bağlı Taptuk Emre köyünde saat 16.00 sıralarında oluşan hortum, bölgedeki sebze bahçeleri ve seraları savurdu. Bir süre devam eden hortum daha sonra etkisini kaybetti. Yüzlerce metre yükseğe çıkan hortumun görüntüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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