Aksaray'da Hırsızlık Şüphelisi 20 Dakikada Yakalandı

Aksaray'da Hırsızlık Şüphelisi 20 Dakikada Yakalandı
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YOZGAT'tan çaldığı otomobille Aksaray'a gelen Batuhan T., yakıt bitince ATM'den para çeken G.Y.'nin aracını çalıp kaçtı. Polis, 20 dakikada şüpheliyi yakaladı.

YOZGAT'tan çaldığı otomobille Aksaray'a gelen Batuhan T. (26), yakıt bitince, ATM'den para çeken G.Y.'nin çalışır durumdaki otomobilini çalıp kaçtı. Şüpheli, polis ekiplerinin yaya takibi sonucu 20 dakikada yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Eski Sanayi girişinde meydana geldi. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden bir otomobili çalıp kaçan Batuhan T., bir büfeden de hırsızlık yaptı. Şüpheli daha sonra çaldığı otomobille Aksaray'a geldi. Batuhan T.'nin çaldığı otomobilin yakıtı bitince, G.Y.'nin ATM'den para çekerken çalışır durumda bıraktığı 68 AD 216 plakalı otomobilini çalıp kaçtı. G.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Batuhan T.'nin anahtarını bırakıp kaçtığı otomobilin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden çalınan bir otomobil olduğunu belirledi. Ekipler sorgulamasında Batuhan T.'nin 3 farklı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Çaldığı otomobille şehir merkezinde dolaşan Batuhan T., polisleri görünce otomobili bırakıp kaçmaya başladı. Şüpheli, polis ekiplerinin 20 dakikalık kovalamacası sonucu Minarecik Mahallesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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