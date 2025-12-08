Aksaray'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 600 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması ve Fatih Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı olaylarını detaylı kamera incelemeleriyle çözüldü.

Yapılan çalışmalarda olayların faillerinin S.K. (38) ve G.B. (35) olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin çalıntı araçla Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik kazasına karıştığı, kazada G.B'nin hayatını kaybettiği, S.K'nin ise yaralandığı belirlendi.

Polis ekiplerince yürütülen operasyon sonucu S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Çalıntı araçta yapılan aramada, evden çalınan eşyalardan biri olan cep telefonu ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.