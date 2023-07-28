Aksaray'da Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı

Aksaray'da bir evin çatısında Hint keneviri kurutan zanlı, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çatı altında gizlenmiş Hint keneviri ve uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Aksaray'da bir evin çatısında Hint keneviri kurutan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, çalışmalar sonucu Hint keneviri ekimi yaptığı tespit edilen S.G'nin ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada ikametin çatısında tuğlaların altına gizlenmiş şekilde kurumaya bırakılan bir miktar Hint keneviri ve gizli bölmelerde kubar esrar, Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

S.G, gözaltına alındı.