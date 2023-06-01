Aksaray'da Hemşirenin Şüpheli Ölümüne İlişkin Gözaltı

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, Tuncel'in görev yaptığı özel hastanenin sahibi T.C. gözaltına alındı.

Olay, 24 Mayıs'ta sabahı, Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki Yıldırım Rezidans'ta yaşanmıştı. Özel İnova Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan uzman doktor H.İ.A.'nın (43) Yıldırım Rezidans'ın 7. katındaki dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Tuncel'in intihar ettiği öne sürülmüştü.

HASTANE MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İnova Hastanesi Müdürü Ç.Ö. ve genç hemşirenin erkek arkadaşı H.İ.A.'yı, genç hemşireyi intihara teşvik iddiasıyla gözaltına almıştı. Adliye sevk edilen H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken hastane müdürü Ç.Ö. tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Soruşturma kapsamında, Özel İnova Hastanesi'nin sahibi olan operatör doktor T.C. de bugün evinde gözaltına alındı. T.C., emniyette ifadesi alındıktan sonra Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.