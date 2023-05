Aksaray'da Hemşirenin Ölümüyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor

SAVCILIK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı hemşire Saliha Tuncel'in, ölümüyle ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı. Cinayet veya intihar olasılığının araştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Anılan olay kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın ilk anında olaya müdahale ile derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı; Cinayet şüphesi ve intihara yönlendirme iddiaları vs. ihtimal dahilinde bulunan tüm iddiaları karşılayacak şekilde titizlikle ve hassasiyet ile delil toplama süreçlerinin yürütüldüğü ve delil güvenliğinin sağlandığı; Geriye yönelik kamera kayıtları araştırması, olay yerini gören kamera kayıtları araştırması, çok sayıda ifade beyanları, olay yeri incelemesi ve keşif işlemleri ile düşmenin gerçekleşme şekli, mesajlaşma kayıtları, otopsi işlemi ile kimyasal ve biyolojik incelemeler vs. olacak şekilde her ihtimale cevap verecek nitelikte araştırma işlemlerine titizlikle devam edildiği, gelişmelerden ileriki aşamalarda soruşturma safahatine göre ayrıca bilgilendirme yapılacağı, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle soruşturmanın devam ediyor."