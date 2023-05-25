Aksaray'da Hemşire Balkondan Düşerek Öldü

Aksaray'da bir hemşire, doktor sevgilisinin oturduğu binanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Doktor şüphe üzerine gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AKSARAY'da hemşire Saliha Tuncel (25), birlikte yaşadığı doktor Halil İbrahim A.'nın 7'nci kattaki dairesinin balkonundan 3'üncü kattaki balkona düşerek yaşamını yitirdi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın 7'nci katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katından 3'üncü kattaki balkona düştü. Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

DOKTOR: O SIRADA BEN İÇERDEYDİM

Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Bekar olan doktor Halil İbrahim A.'nin emniyetteki ifadesinde, "O sırada ben içerdeydim, düştüğünü görmedim" dediği öğrenildi.

Polisin evde yaptığı ilk incelemede ise kavgaya yönelik izlere rastlanmadığı ve eşyaların düzenli olduğunun belirlendiği ifade edildi. Hemşire Tuncel'in düştüğü kattaki demir korkuların bir parçasının ise kırıldığı görüldü.

Tuncel'in cenazesi de otopsinin ardından memleketi Niğde'de toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.