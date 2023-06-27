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Aksaray'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Aksaray'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi

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Aksaray'da Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı. Trafik ekipleri, helikopterle kentteki trafik yoğunluğunu denetledi ve kural ihlali yapan sürücüleri kara ekiplerine bildirdi. Uygulama noktalarında durdurulan sürücüler hakkında işlem yapan ekipler, kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Aksaray'da polis ekiplerince, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda belirli bölgelerde tedbir alan trafik ekipleri, helikopterle kentteki trafik yoğunluğunu denetledi.

Konya, Ankara, Adana ve Nevşehir kara yolunu kontrol eden ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri kara ekiplerine bildirdi.

Uygulama noktalarında durdurulan sürücüler hakkında işlem yapan ekipler, kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Aksaray Güncel Haberler

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