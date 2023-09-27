Aksaray'da jandarma ekipleri, havadan helikopterle ve karadan yapılan denetimlerle kazaların ve can kayıplarının önüne geçmeye çalışıyor.

Aksaray'da helikopter destekli denetim

AKSARAY - Yaşanan kazaların ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için denetimlerini artıran jandarma ekipleri Aksaray'da hem havadan helikopterle hem de karadan denetim yapıyor.

Ülke genelinde yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi, insanların can ve mal kaybının önüne geçilmesi için yaşanan trafik kazalarına yönelik çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, çalışmalar çerçevesinde karadan yaptığı denetim ve uygulamaların yanı sıra havadan da helikopterle denetim yapıyor. İl genelinde ilçe ve belde yollarında görev alan trafik jandarması ekipleri, sürücülerin trafik kuralı ihlallerini helikopterle havadan tespit ederek karadan denetimini sağlıyor. Havadan trafik kural ihlalleri tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanırken, ekipler aynı zamanda sürücüleri trafik kurallarına yönelik bilgilendiriyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde seyahatlerini yapması için denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi.