Aksaray'da Havuzda Boğulan 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Aksaray'ın Yanyurt köyünde misafirlikte bulunan bir aile, 1 yaşındaki çocuklarının havuza düşmesiyle büyük bir trajedi yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı.
Aksaray'da ailesinin misafirliğe gittiği evdeki havuzuna düşen 1 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Merkez ilçesine bağlı Yanyurt köyüne misafirliğe giden Ali ve Fadimana G. çiftinin 1 yaşındaki çocuğu Asaf G, havuza düştü.
Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, sağlık personelince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Duran kalbi tekrar çalıştırılan ve Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Asaf G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel