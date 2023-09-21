Aksaray'da havaya ateş etmek isterken kazara kendini vuran çoban yaralandı

Bahçeli Mahallesi'nde koyunlarını otlatan çoban Ömer Hamdi Çiftçi (24) sahipsiz köpekleri korkutmak için havaya ateş etmek isterken tabancayla kazara kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Çiftçi, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.