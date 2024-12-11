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Aksaray'da Hatıra Ormanı Protokolü İmzalandı

Aksaray'da Hatıra Ormanı Protokolü İmzalandı
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Aksaray'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oluşturduğu Hatıra Ormanı için protokol imzalandı. Vali Kumbuzoğlu, projeyle birlikte çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi ve 2025'e kadar toplam 68 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Aksaray'da Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı oluşturmak için protokol imzalandı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, valilikte düzenlenen imza töreninde, yarın protokol kapsamında 2 bin fidan dikileceğini söyledi.

2025'te Aksaray'a toplam 68 bin fidan dikmeyi planladıklarını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Ağaç ve orman sevgisini vatandaşlarımızın kalbine ve yüreğine nakşedeceğiz. Hep birlikte çevreye duyarlı nesiller yetiştireceğiz. Çocuklarımıza daha yaşanabilir ve temiz bir Aksaray bırakmak için birlikte hareket edeceğiz. Bizler hemşerilerimizin destekleriyle bu projeleri hayata geçiriyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Kumbuzoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve Orman İşletme Müdürü Abidder Yurtman protokolü imzaladı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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