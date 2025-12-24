Haberler

Aksaray'da birlikte yaşadığı hamile kadını darbeden şüpheli yakalandı

Aksaray'da birlikte yaşadığı hamile kadını darbeden 17 yaşındaki M.C. gözaltına alındı. İddiaya göre H.S. (18), M.C'nin kendisini darbetmesi üzerine polisten yardım istedi. H.S. hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.C. (17) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı H.S. (18) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

H.S, bir süre sonra M.C'nin kendisini darbettiği iddiasıyla polisten yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 aylık hamile H.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, H.S'nin şikayetçi olduğu M.C'yi gözaltına aldı.

