Aksaray'da Halkın Huzur ve Güvenliği İçin Şok Uygulamalar Devam Ediyor

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Trafik ve asayiş kontrolleriyle araç sürücüleri ve yolcular sorgulanıyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak gece boyunca asayiş ve trafikte şok uygulamalar yapan polis, gündüzleri de uygulamalarını sürdürüyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama ve denetimlerini sürdürürken, özellikle akşam ve gece şok uygulamalar yapan ekipler gündüzleri de uygulamalarını sürdürüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Asayiş Şubesi ekiplerinin görev aldığı uygulamalarda araç sürücüleri, yolcular ve araçlar bir bir sorgudan geçiriliyor. Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler ehliyet sorgusundan geçirilerek POLCEP sistemi üzerinden aracın sigorta ve muayene sorgusu yapılıyor. Noktalarda araçların egzoz dinlemesi yapılırken, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı da kontrol ediliyor. - AKSARAY