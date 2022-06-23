Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Rahim Demir (37) idaresindeki 68 ABB 606 plakalı hafif ticari araç, Paşacık Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Demir ile araçtaki Fatma Koç (33) yaralandı.

Araçta sıkışan Demir, Aksaray Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Tragger Aksaray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title