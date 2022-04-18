Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı.

Mehmet G. (65) idaresindeki 42 K 0967 plakalı hafif ticari araç, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde bir araçtan inerek yola çıkan Adalet Talaşlı'ya (9) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Talaşlı, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talaşlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, bir araçtan inip yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, başka bir aracın çarpması ve metrelerce savrulması yer alıyor.