Aksaray'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: 1 Ölü

Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Zeki E. (30) idaresindeki 68 ER 647 plakalı araç, Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde yaya Gökhan Genç'e (33) çarptı.

Ağır yaralanan Genç'i aracına alan sürücü, kaza yerine gelmekte olan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, sürücüyü gözaltına aldı.