Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Aksaray-Adana kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Naim Ü. (47) idaresindeki 68 EN 313 plakalı otomobil, Aksaray- Adana kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda, Mehmet T'nin (45) kullandığı 68 HD 143 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Nazmiye Ü. (52) ve Okan Ü. (22) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.