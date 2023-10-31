Aksaray'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşık Molla Caddesi'nden E-90 karayoluna çıkış yapmak isteyen Beytullah K. (37) idaresindeki 68 KU 603 plakalı hafif ticari araç kavşaktan dönüş yapan Abdulkadir K. (24) yönetimindeki 34 GZZ 256 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Yeter Ç. (21), Emircan Ö. (22) ve İzzet Eren K. (11) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY