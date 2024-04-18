Aksaray'da Gümrük Kaçağı Telefon ve Akıllı Saat Operasyonu
Aksaray'da yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 7 telefon ve 6 akıllı saat ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Aksaray'da gümrük kaçağı 7 telefon ve 6 akıllı saat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Merkeze bağlı Yenikent Beldesi'nde bir iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 7 telefon ve 6 akıllı saat ele geçirildi, iş yeri sahibi A.B. gözaltına alındı.
Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.