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Aksaray'da Gümrük Kaçağı Telefon ve Akıllı Saat Operasyonu

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Aksaray'da yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 7 telefon ve 6 akıllı saat ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Aksaray'da gümrük kaçağı 7 telefon ve 6 akıllı saat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Yenikent Beldesi'nde bir iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 7 telefon ve 6 akıllı saat ele geçirildi, iş yeri sahibi A.B. gözaltına alındı.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray Güvenlik Kaçakçılık Güncel Haberler

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