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Aksaray'da Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

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Aksaray'da yoğun sis etkili olmaya başladı ve yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Hava sıcaklıkları -5 dereceye kadar inerek, sis nedeniyle trafik aksaklıkları yaşanıyor.

Aksaray'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

AKSARAY - Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Aksaray'da akşam saatlerinde beliren sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına alırken, yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Aksaray'da akşam saatlerinde inmeye başlayan sis kısa sürede etkisini artırarak tüm şehri etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Aksaray'da yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde ise görüş mesafesi 80 metreye kadar düşerken, özelikle köy yolları ve karayollarında etkili olan sis trafikte de kısmen aksamalara neden oluyor. Neredeyse "Göz gözü görmüyor" deyimini hatırlatan yoğun sis nedeniyle araçlar dörtlü flaşörlerini açarak seyrediyor. Hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü şehirde sis halen etkisini sürdürürken, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi telsiz anonsu ile tüm istasyonları dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda sık sık uyarıyor. Polis ekipleri ise yollarda devriye atarak hem sürücüleri uyarıyor hem de güvenlik önlemleri alıyor.

Aksaray'da Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Güncel
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