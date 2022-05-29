Gölete giren genç boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölete giren genç boğuldu

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:

Aksaray'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

Aksaray'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

Muhammet C. (17) ile arkadaşları serinlemek için merkeze bağlı Ceren köyündeki gölete girdi.

Bir süre sonra Muhammet C'nin suda çırpınmaya başladığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Muhammet C'nin cesedi göletten çıkarıldı.

Muhammet C'nin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceren köyü muhtarı Nusret Yar, gazetecilere, olayı duyunca durumu hemen jandarma ve diğer ekiplere haber verdiklerini söyledi.

Yar, "Gölete 4-5 arkadaş serinlemek için girmiş. Biz bu gölete girmelerine müsaade etmiyoruz ama kaçak olarak gelip giriyorlar. Dalgıçlar göletin içerisinden cesedi çıkardı. Yakın mesafedeymiş zaten. Allah rahmet eylesin." dedi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title