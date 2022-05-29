Gölete giren genç boğuldu - Haberler

Aksaray'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

Muhammet C. (17) ile arkadaşları serinlemek için merkeze bağlı Ceren köyündeki gölete girdi.

Bir süre sonra Muhammet C'nin suda çırpınmaya başladığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Muhammet C'nin cesedi göletten çıkarıldı.

Muhammet C'nin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceren köyü muhtarı Nusret Yar, gazetecilere, olayı duyunca durumu hemen jandarma ve diğer ekiplere haber verdiklerini söyledi.

Yar, "Gölete 4-5 arkadaş serinlemek için girmiş. Biz bu gölete girmelerine müsaade etmiyoruz ama kaçak olarak gelip giriyorlar. Dalgıçlar göletin içerisinden cesedi çıkardı. Yakın mesafedeymiş zaten. Allah rahmet eylesin." dedi.