Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı - Haberler

Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler polise ve itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine, çevre illerden takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Güncel Haberler

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