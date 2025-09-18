Haberler

Aksaray'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Aksaray'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, tesisin depolama alanında meydana geldi ve hasara yol açtı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesisin dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, tesiste hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
