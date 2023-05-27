Aksaray'da Genç Hemşirenin Şüpheli Ölümüyle İlgili Soruşturmada Gözaltına Alınan Hastane Müdürü Tutuklandı
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Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan hastane müdürü Ç.Ö., tutuklanırken, doktor H.İ.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KEMAL ONUR ATALAY
Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan hastane müdürü Ç.Ö., tutuklanırken, doktor H.İ.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aksaray'daki özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), 24 Mayıs sabahı, aynı hastanede hekimlik yapan H.İ.A.'nın evinin bulunduğu Yıldırım Rezidans'ın 7. katından düşerek yaşamını yitirmişti. Tuncel'in intihar ettiği ileri sürülmüştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel hastanenin müdürü Ç.Ö. ile genç hemşirenin erkek arkadaşı H.İ.A.'yı dün gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ç.Ö. tutuklanırken, doktor H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.