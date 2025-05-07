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Aksaray'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması Düzenlendi

Aksaray'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması Düzenlendi
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde gerçekleştirilen Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmasında çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenceli vakit geçirirken, kültürel değerlerini de yaşatma fırsatı buldu. Kaymakam Fuat Yurddaş, bu etkinliklerin çocukların sosyal ve duygusal gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları yarışması gerçekleştirildi.

Tombik, kule, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım gibi oyunlarla çocuklar hem keyifli vakit geçirdi, hem de kültürel değerlerini yaşatma fırsatı buldu.

Yarışmayı takip eden Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

Birbirinden çekişmeli ve eğlenceleri yarışmalara şahit olduklarını belirten Yurddaş, şöyle konuştu:

"Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın sadece eğlenmelerini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara paylaşmayı, yardımlaşmayı, saygıyı ve rekabet etmeyi öğretiyor. Geleneksel oyunlarımız, içerisinde barındırdığı değerlerle çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerine önemli katkılar sunuyor. Turnuvaya katılan tüm okullarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Özellikle dereceye giren öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırdı."

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
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