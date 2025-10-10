Aksaray'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen yürüyüş için vatandaşlar, cuma namazı çıkışında Ulu Cami avlusunda toplandı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ile çok sayıda vatandaş, ellerinde bayrak ve pankartlarla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, Gazze'deki onurlu direnişe destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Uluslararası mekanizmaların ve devletlerin artık İsrail'e karşı daha ciddi yaptırım politikaları üretmesi gerektiğini belirten Dağdaş, şunları kaydetti:

"Kınamalar ve yayımlanan bildirilerle bir yere varılamadı. İsrail, Gazze'ye sadece yardım malzemelerini taşıyan gemileri bile engelledi. İsrail, Gazze'de gıdayı bile bir silah olarak kullandı. Sosyal medyada, sokaklarda ve her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesini anlatmalıyız. İsrail'in, Gazze'de yaptığı işgale karşı duruşumuzu daha net ortaya koymalıyız. Bu yolda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Dünyada tarih boyunca görülen en büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. İsrail, Gazze'de soykırım suçu işlemektedir. Son bilgilere göre Gazze'de 70 bine yakın kişi şehit oldu. Tüm gücümüzle Gazze ve Filistin'in yanındayız."

Etkinlik İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın duasının ardından sona erdi.