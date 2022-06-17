Aksaray'da gasp, yağma ve hırsızlıktan yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Aksaray'da gasp, yağma ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Aksaray'da gasp, yağma ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Kılıçarslan Mahallesi'nde iki eve silah zoruyla giren kar maskeli ve eldivenli şüpheliler, para, ziynet eşyası, telefon ile kredi kartlarını alarak kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların bulunması için çalışma başlattı. Olay yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit eden ekipler, Borucu köyünde saklandıkları evin çatı katında M.Ç. (19), A.G. (20), F.K. (25) ve C.A.A'yı (18) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Aksaray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aksaray'da gasp, yağma ve hırsızlıktan yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.